Per i New Saints è solo un bel sogno giocare con la Fiorentina: 3 milioni il valore della loro rosa 

I prossimi avversari della Fiorentina in Conference League, i New Saints, sono una matricola a livello europeo, ma hanno già ottenuto un posto nel Guinness dei primati. Nel 2017, la squadra gallese ha...

I prossimi avversari della Fiorentina in Conference League, i New Saints, sono una matricola a livello europeo, ma hanno già ottenuto un posto nel Guinness dei primati. Nel 2017, la squadra gallese ha realizzato 27 vittorie consecutive in diverse competizioni, superando il precedente record di 26 vittorie dell'Ajax di Johan Cruijff. Formatisi nel 2006 con il nome completo "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club," i New Saints sono noti in patria come Saints o TNS e giocano le partite casalinghe in Inghilterra a causa di una fusione tra due club. Negli ultimi anni, hanno dominato il campionato gallese, vincendo tre scudetti consecutivi e facendo il loro debutto nel calcio europeo. Dopo aver perso nei preliminari di Champions e Europa League, hanno avuto successo contro l'FK Panevezys per qualificarsi alla Conference League.

Il valore della rosa è di poco inferiore ai 3 milioni di euro, e il giocatore di punta è l'attaccante Brad Young, classe 2003, valutato 250 mila euro. Il tecnico Craig Harrison, ex difensore di Crystal Palace e Middlesbrough, ha dichiarato che per la sua squadra affrontare la Fiorentina, associata a leggende come Gabriel Omar Batistuta, rappresenta un'opportunità eccezionale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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