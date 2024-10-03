Bucchioni: "Palladino non può dire di aver visto una grande partita. Per cosa ringrazia i giocatori?"

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria della Fiorentina nella prima gara di Conference League

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina nella prima gara di Conference League:

"Vittoria che aiuta a trovare autostima, dal punto di vista del gioco però se cambi 10 giocatori non puoi crescere. La partita l'hai vinta con Kean e Dodo, dopo 8 partite che senso ha questo turnover?. I giocatori forti vanno fatti giocare subito e poi magari tolti al 60mo. La squadra così non si ritrova. L'unica cosa buona alla fine è il risultato"

"Ci si aspettava un segnale da Sottil e Ikone e come al solito hanno deluso. Andavano venduti e l'allenatore li ha fatti confermare, rappresentano un problema esattamente come lo erano per Italiano. Beltran in grande confusione non sa più cosa deve fare, Kayode è irriconoscibile, a questo punto era meglio venderlo in estate a 25milioni"

Palladino ha ringraziato i giocatori a fine gara. Esattamente per cosa? Sembra una grande finzione, qualcuno gli deve dire che non può andare in tv a dire "ho visto una grande partita, ringrazio i ragazzi uno per uno", a me pare solo controproducente.

"Dispiace per Mandragora, sembra un problema grave purtroppo. Adli è un giocatore importante, non può non giocare. E' un giocatore di qualità e quantità. Con il Milan deve giocare"

Cecchi: “I rincalzi hanno deluso anche oggi, Beltran mistero indecifrabile”

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