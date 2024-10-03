Cecchi: "I rincalzi hanno deluso anche oggi, Beltran mistero indecifrabile"

Per Stefano Cecchi solo Adli ha convinto. Al di là del gol si è dimostrato un leader, il centrocampo della Fiorentina non può farne a meno

Il giornalista ed opinionista Stefano Cecchi ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina nella prima gara di Conference League:

"60 minuti con poche idee di gioco. Partita vinta con la qualità tecnica superiore di alcuni singoli. Il gioco onestamente continua a latitare. La partita con il Milan sarà uno snodo importante. Con Kean e Gudmundsson la Fiorentina è comunque un'altra squadra. Adli ha dimostrato di essere un titolare, un leader in mezzo al campo. Con lui in mezzo è una squadra con un maggiore senso logico. Il resto dei rincalzi visti oggi ha deluso ancora una volta in maniera netta, Beltran su tutti resta un mistero indecifrabile"

Mandragora esce in lacrime, si teme distorsione al ginocchio, domani gli esami

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