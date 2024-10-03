Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, fischi al 45' dalla Curva Fiesole
Dopo un promo tempo ai limiti dello scempio con giocatori senza alcuna voglia, i tifosi viola allo stadio non hanno nascosto la loro delusione
A cura di Flavio Ognissanti
03 ottobre 2024 21:47
Una Fiorentina senza anima, senza gioco, senza idee, senza un minimo di identità. Il primo tempo contro il New Saints lo spettacolo visto al Franchi è stato letteralmente indecoroso contro un avversario molto molto mediocre. Alla fine dei primi 45 minuti lo stadio non ha risparmiato fischi alla squadra mentre lasciava il campo per andare nello spogliatoio, soprattutto dalla Curva Fiesole
BELTRAN LASCIA LA FIORENTINA A GENNAIO?
https://www.labaroviola.com/lady-radio-svela-beltran-a-gennaio-puo-dire-addio-alla-fiorentina-il-river-plate-vuole-riprenderlo/270755/