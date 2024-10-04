Corriere dello Sport: “Serve la Fiorentina A per battere il New Saints, la B non basta. Tifosi non convinti”

Solo con gli ingressi di Kean, Dodo e Gudmundsson la Fiorentina è riuscita a cambiare il ritmo

La Fiorentina ha vinto 2-0 contro il The New Saints nel debutto della fase a gironi di Conference League, ma la partita ha mostrato diverse difficoltà per la squadra viola. La formazione iniziale, schierata con molti cambi rispetto alla precedente gara contro l'Empoli, ha avuto un approccio sterile e ha impiegato oltre un'ora per sbloccare il risultato. I gallesi, pur inferiori tecnicamente, hanno difeso compatti e creato qualche insidia.

Solo con gli ingressi di Kean, Dodo e Gudmundsson la Fiorentina è riuscita a cambiare il ritmo, trovando due gol in quattro minuti. Adli ha segnato il primo gol con un tiro mancino, e Kean ha raddoppiato poco dopo. Tuttavia, la prestazione complessiva non ha convinto i tifosi, che si aspettavano di più dalla squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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