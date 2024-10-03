Fiorentina, primo tempo brutto! I cambi fanno svoltare i viola, 2-0 firmato Adli-Kean

La Fiorentina "2" delude contro i The New Saints, servono i titolari per arrivare a fare i gol

La Fiorentina oggi alle ore 21, all'Artemio Franchi di Firenze, affronta la formazione gallese dei The New Saints, sfida valevole per la Conference League.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il The New Saints. Al 1’ Fiorentina in affanno sulla fiammata di Wilson, New Saints subito pericoloso dalle parti di Terracciano. La squadra viola cerca il palleggio per creare chance da rete, i gallesi cercano di ripartire. Al 5’ ottima occasione per la Fiorentina, Ikoné salta bene l’uomo poi la palla arriva dalle parti di Beltran bravo a spostare il suo diretto avversario, Ikoné si divora il gol da due passi.

All’11’ Kouamé calcia bene in diagonale ma il portiere del New Saints fa una grande parata ed evita l’1-0 per i viola. Al 14’ ottimo break di Parisi che alla fine trova il muro della difesa dei gallesi, palla che si spegne in corner. Al 18’ Biraghi crossa dentro per Kouamé che svetta ma non trova la porta. Al 18’ Ikoné tenta il tiro a giro sul secondo palo ma palla che finisce lontano dalla porta gallese.

Al 22’ Ikoné in verticale per Beltran che si allarga e conclude, il portiere del Galles sventa il pericolo in angolo. Sul corner, Adli cross perfetto per Biraghi che si coordina bene ma non trova la precisione. Al 24’ gran botta dalla distanza di Mandragora con il sinistro, palla deviata in angolo. Al 26’ Moreno resta a terra dopo una forte botta al costato, difficoltà nella respirazione per l’argentino della Fiorentina. Moreno si rialza dolorante. Al 28’ Ikoné viene raddoppiato, palla in corner. Al 31’ Mandragora per Kouamé che si gira e la sistema ma non trova la porta, ignorato Beltran in buona posizione. Al 35’ Sottil dentro a cercare Beltran ma palla troppo lunga.

Al 39’ bella sventagliata per Ikoné che anticipa Redmond ma poi scivola e sfuma l’azione d’attacco viola. Al 43’ Mandragora la piazza ma la palla si stampa sulla traversa. Dopo la conclusione si ferma Mandragora per un infortunio al ginocchio sinistro, il centrocampista viola chiede il cambio. Mandragora esce in lacrime, al suo posto Richardson. Al 47’ viola pericolosa con Sottil ma la difesa dei gallesi sventa il pericolo. Al 48’ Sottil si accentra e tira ma conclusione debole. Dopo 3’ di recupero, il primo tempo al Franchi finisce 0-0.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa, al 47’, Richardson prova la botta dalla distanza che viene respinta dai giocatori del New Saints. Al 51’ Moreno anticipa e passa a Kouamé che colpisce in pieno Davies. Al 55’ Moreno pasticcia con il colpo di testa all’indietro, rischia la Fiorentina con Bradley. Williams poi butta giù Richardson e si prende il giallo. Al 57’ triplo cambio nella Fiorentina, dentro Kean, Dodò e Gudmundsson, fuori Kayode, Sottil e Beltran. Al 60’ Gudmundsson mette una pala dentro per Kouamé che cerca di dare forza al pallone ma non trova la porta. Al 63’ cross dentro di Dodò, Marshall anticipa Kean ma la mette in angolo. Al 65’ la Fiorentina la sblocca! Ikoné dentro per Kouamé, la palla gliela resta lì, Adlifirma l’1-0 viola. Al 68’ i viola raddoppiano, Moreno calcia ma la palla resta lì, Kean sulla respinta di Roberts fa 2-0 per i gigliati. Al 73’ ottima sterzata di Ikoné che poi va alla conclusione, Roberts spedisce la palla in angolo. Al 75’ Terracciano reattivo, bravo a sventare il peggio. Al 76’ Kouamé troppo altruista, mette palla dentro dove non c’è nessuno invece di andare alla conclusione. Al 79’ Fiorentina a centimetri dal 3-0, Dodò in profondità mette dentro per Kean che ci mette poca cattiveria, Robertson salva i gallesi. Al 79’ Gudmundsson dentro per Parisi che prova la conclusione, palla debole. All’82’ fuori Adli, al suo posto Cataldi. All'87' ammonito Kouamé. Dopo 3' di recupero al Franchi finisce 2-0.