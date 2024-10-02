Corriere dello Sport: "Scarso entusiasmo per la Conference: 9 mila tifosi viola, 150 i gallesi"

Per i New Saints, la partita contro la Fiorentina sarà un evento memorabile, uno di quei momenti da raccontare per sempre. Giocatori come Joshua Daniels, cresciuto nel mito di Roberto Baggio, e il por...

Per i New Saints, la partita contro la Fiorentina sarà un evento memorabile, uno di quei momenti da raccontare per sempre. Giocatori come Joshua Daniels, cresciuto nel mito di Roberto Baggio, e il portiere Connor Roberts, che sogna di ottenere la maglia di David De Gea, vivono questa sfida come un sogno. Questa gara sarà un punto di riferimento nella storia del club gallese, che partecipa al campionato nazionale ma ha sede a Oswestry, in Inghilterra. Con 16 titoli nazionali e 8 coppe di lega, i New Saints dominano il calcio gallese, ma hanno sempre faticato nelle competizioni Uefa. Tuttavia, grazie alla nuova Conference League, sono riusciti a fare storia superando i preliminari contro i moldavi del Panevezys.

Domani i biancoverdi arriveranno a Firenze, dove vivranno la loro prima partecipazione a una fase a gironi europea, un'esperienza unica anche per il Galles come federazione. Circa 150 tifosi accompagneranno la squadra. A Firenze, però, l'entusiasmo per la competizione è scarso: con i lavori allo stadio e un avversario non particolarmente prestigioso, il Franchi non dovrebbe superare le 9-10mila presenze per questa partita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-beltran-e-kayode-ora-o-mai-piu-rilancio-o-cessione-gia-a-gennaio/270485/