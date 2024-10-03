Palladino: “Ottima prestazione. Posso contare su tutti. Mandragora? Non ho buone sensazioni"

Ho bisogno di tanti leader. Dobbiamo essere più cinici

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è così intervenuto a fine partita ai microfoni di Sky Sport: “Cambi? Bella risposta dei ragazzi, hanno fatto una buona partita, li ho ringraziati. Affrontare queste squadre in Conference non è semplice, oggi nel primo tempo complicato scardinare la squadra. Comunque abbiamo fatto quello che potevamo fare, tante occasioni anche nel primo, nel secondo abbiamo dato più ampiezza e la squadra ha fatto una grande prestazione. Posso contare su tutti, è un aspetto positivo. Mi ha fatto piacere vedere giocatori che avevano giocato poco tenere i 90’, anche oggi non abbiamo preso gol, solidità difensiva trovata.

Adli? Con lui gran rapporto anche extra calcio, è un ragazzo molto sensibile ma allo stesso tempo è un leader, è anche simpatico con i compagni. Ha dimostrato il suo valore, deve crescere ancora di condizione fisica ma è compito mio dargli montaggio. Ottima prestazione ma tutti hanno giocato bene, anche Parisi, anche Ikoné. Anche Beltran. Vorrei citarli tutti. Dobbiamo crescere ancora, dobbiamo essere più cattivi in zona gol.

Moise Kean sta dimostrando il suo grande valore tecnico ma anche umano, è un grande professionista. Dal primo giorno che è arrivato si è sacrificato per questa maglia, può migliorare ancora in area di rigore, può essere più incisivo, sto battendo tanto in questo. In ogni partita ha 3/4 occasioni da gol. Mandragora? Purtroppo non ho avuto buone sensazioni nel vedere la sua faccia, mi ha detto che ha sentito qualcosa, ma prima di fare diagnosi aspettiamo domani. Speriamo non sia successo nulla di grave. Questa è una squadra che ha bisogno non solo di Adli, ma di tanti leader, anche io ne ho bisogno. È un gruppo nuovo, 3/4 della squadra, quando ci sono tanti cambiamenti, la coesione del gruppo, lo stare insieme, viene con il tempo. Ho bisogno di tanti leader e pian piano stiamo crescendo anche in quello. Sicuro che i ragazzi ce la stanno mettendo tutta".

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