Harrison: "La Fiorentina è di un altro livello, ci vogliamo godere a fondo l'esperienza europea"

Il tecnico dei gallesi ha parlato della gara di domani di esordio della sua squadra ai gironi di Conference

Il tecnico dei New Saints Craig Harrison ha parlato alla vigilia dell'esordio assoluto in Conference del club gallese a Firenze: "Noi siamo alla vigilia di una gara storica, sappiamo che la Fiorentina è di un altro livello rispetto a noi e, quindi, vogliamo goderci l'evento. Non possiamo giocarcela con la Fiorentina alla pari e non lo pensiamo nemmeno, dovremo cambiare il nostro modo di giocare soprattutto quando saranno loro ad attaccarci perché hanno una qualità che non abbiamo mai visto. Per noi è tutto nuovo, non siamo una squadra di vertice e non abbiamo nemmeno le risorse che altri hanno. Dobbiamo spostarci con voli commerciali non abbiamo i soldi per affittare gli aerei di lusso, dobbiamo muoverci con mezzi poco lussuosi e diversa roba l'abbiamo noleggiata."

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