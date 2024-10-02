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Harrison: "La Fiorentina è di un altro livello, ci vogliamo godere a fondo l'esperienza europea"

Il tecnico dei gallesi ha parlato della gara di domani di esordio della sua squadra ai gironi di Conference

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2024 18:44
Harrison: "La Fiorentina è di un altro livello, ci vogliamo godere a fondo l'esperienza europea" -
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Il tecnico dei New Saints Craig Harrison ha parlato alla vigilia dell'esordio assoluto in Conference del club gallese a Firenze: "Noi siamo alla vigilia di una gara storica, sappiamo che la Fiorentina è di un altro livello rispetto a noi e, quindi, vogliamo goderci l'evento. Non possiamo giocarcela con la Fiorentina alla pari e non lo pensiamo nemmeno, dovremo cambiare il nostro modo di giocare soprattutto quando saranno loro ad attaccarci perché hanno una qualità che non abbiamo mai visto. Per noi è tutto nuovo, non siamo una squadra di vertice e non abbiamo nemmeno le risorse che altri hanno. Dobbiamo spostarci con voli commerciali non abbiamo i soldi per affittare gli aerei di lusso, dobbiamo muoverci con mezzi poco lussuosi e diversa roba l'abbiamo noleggiata."

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