Kean parla del gol mangiato sulla linea di porta: "Lo avrebbe fatto anche mio figlio, sfortunato"

Moise Kean sul punteggio di 2-0, nel corso del secondo tempo di Fiorentina-New Saints, ha commentato la grande occasione mancata

Moise Kean ha commentato a Sky il clamoroso gol mangiato sulla linea di porta in Fiorentina-New Saints, queste le parole del centravanti italiano che risposto cosi alla domanda fatta nel post partita: "Quel gol li lo faceva pure mio figlio. Sono stato un pò sfortunato, sono occasione in cui devi fare gol, è andata cosi. I gol si fanno e si sbagliano, oggi l'importante era rientrare a casa con una vittoria"

LE PAROLE DI MANDRAGORA DOPO L'INFORTUNIO

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