La Gazzetta scrive: "Palladino sotto osservazione di Commisso. Il patron deluso dopo Empoli"

Commisso prima di rientrare negli USA, si aspetta di vedere un'altra Fiorentina

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sarà in tribuna al Franchi questa sera per assistere alla gara contro i New Saints. Il patron viola, che è a Firenze da due settimane, si aspetta una vittoria e un cambio di passo dalla suo squadra. Infatti, da quando è tornato a Firenze, si è goduto tutto. Ha parlato con la sindaca Sara Funaro dello stadio Franchi. Ha girato per la città, provando a comprare anche una nuova casa a Firenze. Si è goduto il suo Viola Park, tutto. Tranne la Fiorentina che ha vinto solo una volta in questa stagione, in casa contro la Lazio.

Palladino sarà l'osservato speciale questa sera, il tecnico lo sa. Commisso e sua moglie Katherine non sono usciti sorridenti dal Castellani dopo lo scialbo pareggio per 0-0 contro l'Empoli che ha visto la squadra viola non tirare mai in porta. Prima del loro ritorno in America settimana prossima, si aspettano di vedere un'altra Fiorentina e vogliono vedere già in Conference quanto produrrà la squadra in termini di gioco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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