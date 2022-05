Fiorentina di scena al Franchi per la sfida contro la Roma, Italiano deve fare a meno di Odriozola e Sottil non convocati per noie muscolari. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Duncan, Ikonè, Nico Gonzalez, Cabral

L’ABISSALE DIFFERENZA TRA ROMA E FIORENTINA SUL MERCATO