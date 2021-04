Vlahovic nella storia della Serie A, 17 gol prima di compiere 22 anni, record condiviso con Vucinic

Record per Dusan Vlahovic dopo il gol dell’1-0 realizzato nella gara interna contro la Juventus, infatti il serbo classe 2000 come riportato da Opta è l’unico giocatore a segnare almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere i 22 anni assieme a Mirko Vucinic che ci riuscì nel 2004/05 con il Lecce.

