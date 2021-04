Al 26′ palla alta in area, vanno alla ricerca della palla Vlahovic e Rabiot. Il centrocampista francese stoppa il pallone con il braccio, Massa va al Var, è rigore per la Fiorentina. Dal dischetto va Dusan Vlahovic che firma l’1-0 per la Fiorentina. 17° gol in Serie A per il gioiello serbo.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, COMMISSO, LA LOTTA AL SISTEMA E LE ESPLOSIONI: UN ANNO FA, CONTRO NEDVED