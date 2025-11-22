Vlahovic verso una maglia da titolare, dietro di lui Mckennie con Yildiz. Confermato Koopmeiners braccetto
Secondo l’emittente televisiva, potrebbe figurare a sorpresa nell’undici titolare bianconero l’ex Fiorentina Vlahovic
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2025 14:59
Secondo Sky Sport, la Juventus di Spalletti dovrebbe schierarsi con un 3421 nella gara contro la Fiorentina, di scena all’Artemio Franchi a partire dalle ore 18. Davanti a Di Gregorio dovrebbero partire Kalulu, Gatti e Koopmeiners, confermato braccetto di sinistra.
A centrocampo il capitano Locatelli, affiancato da Thuram, nel mezzo, mentre sulle fasce dovrebbe essere concesso spazio a Cambiaso sulla destra e a Kostic sulla sinistra.
Dietro all’unica punta Vlahovic, che a sorpresa dovrebbe partire dal primo minuto, dovrebbero partire Mckennie e Yildiz.