Ravanelli consiglia Nzola: “Deve giocare tranquillo. Dico ai tifosi della Fiorentina di stargli vicino”

L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sconfitta di ieri? Mi aspettavo di più, ha fatto una partita normale anche perché quest’anno la Fiorentina ha dei giocatori importanti e che possono fare male come Nico e Bonaventura. Ci sono stati errori difensivi grossolani.

Attaccanti? Il gol che è stato annullato a Beltran è da grande giocatore: è stato sfortunato. Si vede che è un attaccante che mette sempre in apprensione il reparto difensivo degli avversari.

Difesa? Se la Fiorentina avesse un leader difensivo poteva lottare tranquillamente per le zone alte. Italiano sa che è una squadra che deve migliorare la difesa perché se stanno bene possono mettere in difficoltà tutti.

Nzola? Gli darei due consigli: restare tranquillo e giocare con tranquillità. E’ un giocatore che ha fisicità ed a campo aperto diventa devastante. Al pubblico Viola dico di stargli vicino perché ha bisogno di affetto: se non senti la fiducia dei tifosi diventa difficile tirare fuori tutte le qualità. Sono convinto che regalerà tante gioie ai tifosi Viola. Personalmente è un giocatore che mi piace tantissimo e vorrei averlo sempre nella mia squadra.

Fiorentina-Juventus? Per battere la Juve deve cercare di fare la partita ed alzare i ritmi. Non deve abusare del venir fuori da dietro perché può essere un’arma a doppio taglio. La Juventus invece non dovrà sbagliare nulla nella fase difensiva perché la Fiorentina attaccherà tanto.”

