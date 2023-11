Italiano: “Dobbiamo tornare a correre in campionato. Metteremo qualità in entrambe le aree”

Le parole di mister Vincenzo Italiano in avvicinamento a Fiorentina-Juventus di domani sera sui canali ufficiali del club Viola:

“Sappiamo quanto sia importante questa partita. L’incontro con i nostri tifosi ci ha dato una spinta ulteriore per fare felice la nostra gente. Una partita che ci deve dare forza per tornare a correre in campionato. Sarà una partita difficile come tutte. Siamo una squadra che quando alza i ritmi e quando inizia a mettere qualità può mettere in difficoltà chiunque. Mi auguro che lo stadio ci trascini dall’inizio alla fine e di poter gioire tutti insieme.

Maggiori pericoli? Hanno qualità e fisicità. Tutto quello che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Dobbiamo iniziare la partita con carica agonistica e furore. Mettere dentro grande qualità in entrambe le aree di rigore.”

