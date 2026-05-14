Precedenti Juventus Fiorentina: solo 7 vittorie viola a Torino nella storia, fragoroso lo 0-3 del 2020

I viola trovano a Torino sempre un duro ostacolo da superare per vincere

Alla 37 esima di campionato la Fiorentina sarà di scena a Torino contro la Juventus e il bilancio è molto negativo, infatti Il bilancio dei precedenti tra Juventus e Fiorentina disputati a Torino delinea un dominio bianconero quasi assoluto, trasformando lo stadio della Vecchia Signora in un terreno tradizionalmente ostico per i colori viola. Su oltre 80 confronti totali nel massimo campionato, la Juventus ha imposto la propria egemonia con più di 55 vittorie, a fronte di soli 7 successi della Fiorentina e circa 20 pareggi.

Questa supremazia casalinga è stata il teatro di alcune delle pagine più iconiche della storia juventina, come la leggendaria rimonta del 1994: sotto di due reti, la squadra di Lippi ribaltò il risultato fino al 3-2 finale, suggellato da un incredibile gol al volo di Alessandro Del Piero, rimasto nell'immaginario collettivo come l'inizio di un'era. Nonostante il fortino bianconero sia difficilmente espugnabile, la Fiorentina conserva nella sua memoria storica alcuni blitz memorabili che hanno spezzato il monologo torinese.

Tra le rare imprese viola spicca lo sfolgorante 0-3 del dicembre 2020, la vittoria più larga della Fiorentina a Torino nell'era moderna, propiziata dalla rete dell'allora idolo Dusan Vlahović. Altrettanto celebre resta il 2-3 del marzo 2008, deciso in extremis da un gol di Papa Waigo che interruppe un digiuno di vittorie esterne contro i rivali durato ben vent'anni. Più indietro nel tempo, si ricorda lo 0-2 della stagione 1987/88, firmato da un giovanissimo Roberto Baggio e da Di Chiara. In coppa Italia si ricorda l'1-2 con la doppietta di Salah all'andata per poi essere ribaltata 0-3 al ritorno ed il pareggio 1-1 targato Gomez in Europa League con Pirlo che, al ritorno, fece piangere i tifosi viola. Nonostante questi isolati exploit, il trend recente conferma la solidità della Juventus tra le mura amiche, dove la sfida continua a essere vissuta come una prova di forza necessaria per ribadire le gerarchie contro un’avversaria che, a Torino, ha sempre trovato il suo ostacolo più alto.