Bucchioni: “Vanoli punterà sulla difesa, fin qui disastrosa. Contro la Juventus occasione per dare di più”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato al TGR Toscana della gara alla storica rivale bianconera che attende la Fiorentina sabato: “La partita contro la Juventus è molto difficile, è un’occasione unica per tirare fuori quello che la Fiorentina non ha avuto in questo avvio di campionato, dando qualcosa in più. Vanoli punterà molto sulla difesa, che è stata fin qui disastrosa. Dall’altra parte c’è un toscanaccio vero come Spalletti, che non ha mai allenato al sua squadra del cuore. Ormai sembra destino”.