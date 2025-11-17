17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Vanoli punterà sulla difesa, fin qui disastrosa. Contro la Juventus occasione per dare di più”

News

Bucchioni: “Vanoli punterà sulla difesa, fin qui disastrosa. Contro la Juventus occasione per dare di più”

Redazione

17 Novembre · 16:19

Aggiornamento: 17 Novembre 2025 · 16:21

TAG:

ACF FiorentinaBucchioniFiorentina-JuventusVanoli

Condividi:

di

L’esperto giornalista ha commentato l’avvicinamento alla gara contro la storica rivale bianconera della Fiorentina

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato al TGR Toscana della gara alla storica rivale bianconera che attende la Fiorentina sabato: “La partita contro la Juventus è molto difficile, è un’occasione unica per tirare fuori quello che la Fiorentina non ha avuto in questo avvio di campionato, dando qualcosa in più. Vanoli punterà molto sulla difesa, che è stata fin qui disastrosa. Dall’altra parte c’è un toscanaccio vero come Spalletti, che non ha mai allenato al sua squadra del cuore. Ormai sembra destino”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio