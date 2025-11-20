Stovini: "Vanoli doveva entrare più a gamba tesa: può solo risalire, fare peggio di così è impossibile"

Forse i ragazzi non si sono resi conto di quanto è accaduto a inizio stagione

Lorenzo Stovini, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito alla prossima sfida della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole.

"È sempre una partita sentita, anche se in un contesto diverso rispetto agli altri anni vista la posizione in classifica della Fiorentina. È sicuramente una gara particolare, ma anche se ci fosse stata un altra squadra diversa dalla Juventus il discorso sarebbe stato lo stesso. In questo caso magari un risultato positivo darebbe ancora più slancio".

L'arrivo di Vanoli

"Non può cambiare tutto e subito, ma penso abbia già dato una grandissima carica, col tempo si vedrà la sua mano. Si è presentato bene, forse doveva entrare ancora più a gamba tesa. Intanto cercherei di capire perché la squadra è ultima, ma in generale farei capire a tutti che la situazione è difficile, che bisogna invertire rotta, che a Firenze c’è una storia, una tradizione. Forse i ragazzi non si sono resi conto di quanto è accaduto a inizio stagione, adesso possono solo risalire perché fare peggio è impossibile".