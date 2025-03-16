Commisso: "Vittoria speciale dopo una prova straordinaria. Dedico la vittoria alla famiglia di Joe"

La Fiorentina ottiene 3 punti importantissimi da aggiungere alla propria classifica, battendo la Juventus con un secco 3-0. Il Presidente Rocco Commisso, prima della partita, ha caricato il gruppo con...

La Fiorentina ottiene 3 punti importantissimi da aggiungere alla propria classifica, battendo la Juventus con un secco 3-0. Il Presidente Rocco Commisso, prima della partita, ha caricato il gruppo con una telefonata nello spogliatoio. Dopo il successo contro i bianconeri, ha commentato così la prestazione: “E’ una vittoria speciale questa contro la Juventus, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina. Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare”. Il presidente ha poi aggiunto: "Voglio dedicare questo successo alla famiglia del nostro Joe Barone"