Sabatini: “Risultato giusto che non ha evidenziato le differenze di classifica. Kean di un’altra categoria”

Sul suo canale YouTube, il giornalista ed opinionista Sandro Sabatini si è espresso sulla gara tra Fiorentina e Juventus: “Forse era rigore per la Juventus, l’episodio era controverso, anche se c’è un’immagine evidente che vede Vlahovic strattonare Pablo Mari.

Con l’ultima in classifica la Juventus non è riuscita a gestire una situazione così favorevole, peraltro legittimata dal vantaggio di un giocatore che torna ad essere importante come Kostic. Gran secondo tempo della Fiorentina, Kean è sembrato di un’altra categoria, e alla fine è arrivato un risultato giusto, equo, che non ha in nessun modo evidenziato la differenza di classifica”.