Labaro Viola

Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente"

Credo manchi ancora un profilo adatto al calcio di Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2025 14:32
Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente" -
News
Acf Fiorentina
Fiorentina Juventus
Moise Kean
Condividi

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, sul suo canale YouTube ha analizzato la partita di Moise Kean e compagni nel match della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole.

"Kean mi ha convinto moltissimo: ha vinto parecchi duelli e ha inciso sull'equilibrio della squadra in fare offensiva. In un tipo di calcio basato sui contrasti, sulle verticalizzazioni rapide verso la punta, sul fisico e sulla lotta sulle seconde palle, il centravanti viola è l'ideale. Lo si è notato sia nella traversa che ha colpito sia nell'azione del gol di Mandragora".

La nuova veste di Fagioli

"Fagioli? Nella nuova posizione è andato a corrente alternata. In quella zona può giocare anche Nicolussi, ma credo che manchi ancora un profilo davvero adatto al calcio di Vanoli".

Prosegue e conclude:
"Atteggiamento? Dal punto di vista mentale la Fiorentina ha risposto bene, mostrando poche incertezze nell'arco dei novanta minuti, diversamente da quanto accaduto in passato".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok