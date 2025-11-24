Marinozzi fiducioso: "Kean mi ha convinto moltissimo. La Fiorentina ha risposto bene mentalmente"

Credo manchi ancora un profilo adatto al calcio di Vanoli

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, sul suo canale YouTube ha analizzato la partita di Moise Kean e compagni nel match della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole.

"Kean mi ha convinto moltissimo: ha vinto parecchi duelli e ha inciso sull'equilibrio della squadra in fare offensiva. In un tipo di calcio basato sui contrasti, sulle verticalizzazioni rapide verso la punta, sul fisico e sulla lotta sulle seconde palle, il centravanti viola è l'ideale. Lo si è notato sia nella traversa che ha colpito sia nell'azione del gol di Mandragora".

La nuova veste di Fagioli

"Fagioli? Nella nuova posizione è andato a corrente alternata. In quella zona può giocare anche Nicolussi, ma credo che manchi ancora un profilo davvero adatto al calcio di Vanoli".

Prosegue e conclude:

"Atteggiamento? Dal punto di vista mentale la Fiorentina ha risposto bene, mostrando poche incertezze nell'arco dei novanta minuti, diversamente da quanto accaduto in passato".