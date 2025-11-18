Ferrara sui biglietti ancora a disposizione: “Se la Fiorentina ricomincia a giocare a calcio, la gente torna”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per analizzare l’avvicinamento della Fiorentina alla gara contro la Juventus: “Il ‘mood’ diverso è raccontato dalla classifica. Resta una sfida particolare, contro una squadra sportivamente nemica, ma non si tratta di far punti perché è la Juventus, ma perché servono i punti per la salvezza. Sono tante le cose da correggere, i gol subiti, quelli segnati, e la classifica che piange”.

Sulle prospettive di classifica: “Bisogna procedere concentrandosi partita dopo partita. La Fiorentina deve fare punti e basta, non ha altre soluzioni, certo è che, se batti la Juventus, acquisti fiducia e riconquisti la gente. Il problema, più che in difesa, è a centrocampo, perché tutti i giocatori stanno rendendo al di sotto rispetto all’anno scorso, in particolare quelli che dovrebbero dare esperienza.

Da un lato, il centrocampo non copre la difesa, dall’altro non si collega all’attacco. Credo che sabato misureremo l’impatto di Vanoli e vedremo se la Fiorentina riuscirà ad essere più squadra”.

Sui biglietti ancora a disposizione: “Se la squadra gioca male, il tifoso avrà sempre la sua fede, ma deve fare anche i suoi calcoli, e se deve andare a vedere una squadra senz’anima, fa mezzo passo indietro, anche perché i prezzi sono alti. Ma se questa squadra dimostra di avere capito, reagisce e ricomincia a giocare a calcio, la tenete torna allo stadio”.