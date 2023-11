Orlando: “Fiorentina cosa poteva fare di più? Giocando così male la Juve è davanti”

A parlare di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando:

Juventus è l’anti-Inter?

“La Juventus si è chiusa negli ultimi 20 metri, è stata brava a chiudere le vie centrali e lasciare il gioco solo sugli esterni, dominando in area. Non c’è niente da fare, bisogna solo fare i complimenti ad Allegri, perché se giocando così male è davanti merita i complimenti. Pur non condividendo il modo di giocare, dico questo. La Fiorentina cosa poteva fare di più con una squadra messa così? Nessuno riesce a fargli gol, se hai questa difesa poi ti basta un gol. L’Inter rimane la più forte ma se la Juve riesce a rimanere attaccata, negli ultimi due mesi pieni di impegni puoi crederci”.

