Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve
Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha adottato una linea severa nei confronti della Fiorentina dopo la coreografia contro la Juventus, infliggendo una multa di 50.000 euro al club e una diffida a...
Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha adottato una linea severa nei confronti della Fiorentina dopo la coreografia contro la Juventus, infliggendo una multa di 50.000 euro al club e una diffida alla Curva. La decisione ufficiale:
"Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"