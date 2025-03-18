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Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha adottato una linea severa nei confronti della Fiorentina dopo la coreografia contro la Juventus, infliggendo una multa di 50.000 euro al club e una diffida a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 16:33
Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve -
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Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha adottato una linea severa nei confronti della Fiorentina dopo la coreografia contro la Juventus, infliggendo una multa di 50.000 euro al club e una diffida alla Curva. La decisione ufficiale:

"Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"

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