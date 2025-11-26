Piccinetti: “Ho visto Sassuolo-Pisa, andavano al doppio della Fiorentina. Salire di condizione fisica”

Claudio Piccinetti, ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in merito all’ultima sfida contro la Juventus. Ecco le sue parole.

“Qualche miglioramento si è visto, in particolare sul piano dell’atteggiamento che indubbiamente viene trasmesso da Vanoli. Contro la Juventus ho visto una Fiorentina che correva di più, poi ci sono un sacco di cose da migliorare come ad esempio l’uno contro uno, dove i nostri difensori soffrono tantissimo. Ci vuole tempo, ci sono dei giocatori che sono saliti di rendimento ma ancora non sono soddisfatto, com’è normale che sia visto che l’allenatore è arrivato da neanche un mese”.

La difesa della Fiorentina

“Non mi è piaciuto l’atteggiamento difensivo, ognuno va per conto suo. Abbiamo lasciato due volte Pablo Mari da solo a duellare con Vlahovic, senza nessuno che lo proteggesse. Questi sono errori che di solito paghi. La squadra deve salire di condizione fisica e atletica, su questo non c’è dubbio: ieri ho visto Sassuolo-Pisa, andavano al doppio della Fiorentina. Ad un allenatore per incidere servono due mesi, poi è chiaro che nel frattempo abbiamo partite importanti a partire da domenica. Tra Atalanta e Sassuolo serve assolutamente una vittoria”.

Prosegue e conclude:

“La difesa è importante, quando si parla di difesa a quattro tutti rispondono che così perdi la spinta offensiva di Gosens e Dodô. Ma obiettivamente, che cosa hanno dato finora Gosens e Dodô? Difesa a quattro, se li vuoi tenere in campo fanno i terzini, altrimenti ci metti altri due. Vanoli contro la Juve ha messo dentro Kouadio e ha fatto bene, non bisogna guardare in faccia nessuno. Sarebbe l’ora che alcuni calciatori cominciassero a fare vedere un rendimento maggiore”.