Pupo: "Mi sono rifiutato di vedere Fiorentina-Juventus. Smetto di seguire il calcio fino alla fine dell'anno"
Il noto tifoso della Fiorentina, il cantante Pupo, ha parlato della scelta di giocare la gara contro la Juventus, queste le sue parole: “Ero appena atterrato a Fiumicino di ritorno dalla Lituania ma m...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2023 13:35
Il noto tifoso della Fiorentina, il cantante Pupo, ha parlato della scelta di giocare la gara contro la Juventus, queste le sue parole: “Ero appena atterrato a Fiumicino di ritorno dalla Lituania ma mi sono rifiutato di guardarla. Giocare è stato non solo inopportuno, ma anche vergognoso. Smetto di seguire il calcio, almeno fino alla fine di questo campionato”
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