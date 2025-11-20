20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Franchi è vicino al sold out per Fiorentina-Juventus: pochi biglietti ancora disponibili

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

20 Novembre · 16:47

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 16:47

di

Si va verso il tutto esaurito per Fiorentina-Juventus, pochi, infatti, i biglietti rimasti in vista della partita contro i bianconeri

In vista dell’attesissima sfida tra Fiorentina e Juventus, lo stadio Franchi si appresta a far registrare il sold out.: infatti, a fronte di una capienza complessiva di circa 22mila posti, sono stati già venduti 21mila biglietti, dunque ne rimangono davvero pochi per riempire lo stadio per quanto attualmente possibile.

Proprio per l’alto numero di tifosi previsti, la Fiorentina ha divulgato un comunicato informativo sulle modalità d’accesso all’Artemio Franchi per la gara di sabato:

La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18:00, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 16:00.

Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d’accesso e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.

Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l’ingresso ai tornelli

Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale.

La funzionalità è valida per tutti coloro che hanno un titolo digitale caricato sulla propria InViola Premium Card.

