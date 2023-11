Parisi si è allenato regolarmente in gruppo. Nessun infortunio. Contro la Juventus ci sarà

Come anticipato ieri dalla Redazione di Labaro Viola il terzino della Fiorentina, Fabiano Parisi, non è a rischio per Fiorentina-Juventus. Il difensore nell’allenamento di ieri aveva lasciato i tifosi accorsi al Viola Park con il fiato sospeso per aver lavorato a parte e per del ghiaccio applicato alla caviglia al termine della seduta. In realtà ieri tutti i giocatori che sono stati impiegati per 90 minuti contro la Lazio hanno effettuato un lavoro differenziato ed, a dimostrazione di ciò, oggi Parisi si è allenato con il gruppo squadra e sarà regolarmente della partita domenica contro la Juventus.

