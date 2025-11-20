20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:12

News

Vlahovic, prosegue la maledizione? In dubbio per sabato, contro la Fiorentina solo 3 gare da titolare in A

Redazione

20 Novembre · 16:12

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 16:12

Fiorentina-JuventusVlahovic

di

Il calciatore serbo rischia di non figurare neanche tra i convocati per la sfida alla Fiorentina, la sua ex squadra

Quella di Dusan Vlahovic contro la Fiorentina potrebbe essere definita una maledizione, o se vogliamo, una curiosa ricorrenza. Quando il serbo vede viola, infatti, per un motivo o per un altro si ritrova costretto ad alzare bandiera bianca per quanto al suo coinvolgimento nell’undici titolare. Dal gennaio 2021, ricorda appunto Tuttosport, Vlahovic ha preso parte dal primo minuto solo a tre dei sette match disputati dalla Juventus in Serie A contro la Fiorentina. Così, dopo la panchina al Franchi dello scorso marzo (l’ultima gara dell’era Motta), sabato pare configurarsi il medesimo scenario.

Dusan, negli scorsi giorni, aveva fatto ritorno in anticipo dal ritiro con la Serbia per via di un affaticamento muscolare agli adduttori. Nulla di troppo grave, ma le risposte fisiche del serbo non sono state le migliori: da qui la scelta di tenerlo ancora a parte e valutarne la convocazione solo nella rifinitura di domani, a margine della quale la squadra partirà per Firenze. Lo riporta Tuttomercatoweb.

