Sentite Cobolli Gigli: “Fiorentina-Juventus? Sempre vissuta come una partita come le altre”

Giovanni Cobolli Gigli, ex Presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole.

“Fiorentina-Juventus? Personalmente la vivevo come una partita come le altre. Quando andavamo a giocare a Firenze non era mai facile ma adesso le cose sono cambiate. La Fiorentina ha un Presidente che con comunica bene magari ma fa le cose bene, poi hanno trovato un buon allenatore. Per la Juventus è una partita estremamente complicata.

Juventus? Allegri fa bene il suo mestiere e con le ultime due vittorie ha dato un po’ di speranze alla Juventus. Io sono tifoso e vorrei fortemente lo Scudetto; nella sfiga i bianconeri hanno fortuna perchè, non partecipando alle coppe europee, abbiamo i giocatori più riposati.”

