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Notizie Cobolli Gigli Fiorentina

Alla Juventus sono già stufi di Chiesa, parla Cobolli Gigli: "Lo venderei per quello che non sta dando"

23 marzo 2024 13:20

Sentite Cobolli Gigli: "Fiorentina-Juventus? Sempre vissuta come una partita come le altre"

02 novembre 2023 18:24

Cobolli Gigli avvisa la Juventus: "Per il quarto posto ho più paura della Fiorentina che della Roma"

19 aprile 2022 19:21

Cobolli Gigli: "I Della Valle hanno perso la passione, potrebbe subentrare investitore estero"

29 novembre 2018 20:08

Cobolli Gigli: "Applauso alla Juve da brividi, avversari sempre nemici mai. Dani Alves invece.."

09 marzo 2018 19:01

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