Cobolli Gigli: "Applauso alla Juve da brividi, avversari sempre nemici mai. Dani Alves invece.."

Attraverso i microfoni di Radio Bruno, è intervenuto l'ex presidente della Fiorentina Gobolli Gigli. Queste le sue parole: “L’applauso di Firenze alla Juventus ha confermato le parole di Chiellini alla fine della partita contro il Tottenham

Attraverso i microfoni di Radio Bruno, è intervenuto l'ex presidente della Fiorentina Gobolli Gigli. Queste le sue parole: “L’applauso di Firenze alla Juventus ha confermato le parole di Chiellini alla fine della partita contro il Tottenham.

Chiellini è stato un eroe in campo, ma lo è stato ancora di più dopo la partita. I calciatori fanno il loro mestiere, però sono uomini che si stimano e si apprezzano al di là del fatto che in campo devono cercare di vincere. Ai tempi della mia presidenza ho sempre avuto un’accoglienza cortese dallo stadio di Firenze. Il gesto dei bianconeri è un bel segno ma l’avrebbero fatto anche giocatori di altre squadra. Il calcio è agonismo, ma non bisogna parlare di nemici. E’ inaccettabile che un ragazzo di trentuno anni, come Astori, debba lasciare la sua famiglia dal nulla. Ho sentito tanto parole buone, tranne quelle di Dani Alves.”