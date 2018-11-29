Cobolli Gigli: "I Della Valle hanno perso la passione, potrebbe subentrare investitore estero"
A Lady Radio ha parlato l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, queste le sue parole:"Quella di Firenze per la Juventus è una partita meno semplice di quanto possa sembrare. I Della Valle si son...
A Lady Radio ha parlato l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, queste le sue parole:
"Quella di Firenze per la Juventus è una partita meno semplice di quanto possa sembrare. I Della Valle si sono forse un po’ disinnamorati in questo momento, magari qualcuno può subentrare nella proprietà della Fiorentina.
All’estero la piazza di Firenze è appettibile, è una delle città più belle del mondo: per cui non escludo che un investitore possa comprare per un prezzo corretto. Potrebbe essere una soluzione.
Chiesa ha classe, è tecnico: mi sembra un ragazzo molto determinato sul campo; potrebbe creare dei problemi alla Juventus sabato"