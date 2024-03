Alla Juventus sono già stufi di Chiesa, parla Cobolli Gigli: “Lo venderei per quello che non sta dando”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato un’intervista a TMW, nella quale ha parlato di molti argomenti, tra cui uno relativo al mercato in uscita: “A chi rinuncerei tra Vlahovic e Chiesa? Se fosse possibile a nessuno dei due, ma vista la situazione quello che non sta dando ciò che si attende la società è Chiesa. Vlahovic ha commesso un errore molto grave reagendo e facendosi espellere, ha perso il controllo e ha ricevuto una multa. Chiesa è un problema perché va trattato il rinnovo… Non mi indignerei pur essendo sacrificio se fosse ceduto”. Lo scrive TMW

