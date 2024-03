Argentina in emergenza, Nico Gonzalez schierato terzino sinistro per un tempo dal ct Scaloni

L’Argentina questa notte è tornata in campo contro El Salvador in un’amichevole giocata a Philadelphia. Nico Gonzalez è stato scelto tra i titolari dal ct Scaloni, che ha puntato sul cambio modulo (4-4-2), non avendo a disposizione Messi e Dybala a causa di problemi muscolari. Il calciatore della Fiorentina è stato schierato come terzino sinistro, posizione in cui ha giocato un tempo dopo di essere sostituito, quando il punteggio era su 2-0 per la Seleccion.

