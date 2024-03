Pozzallo saluta Barone, oltre 2mila persone alla camera ardente. In Sicilia anche dei membri della Fiorentina

Il paese di Joe Barone, Pozzallo, da giovedì ha accolto la salma del direttore viola. Oltre 2mila persone si sono recate a rendergli omaggio. La salma rimarrà in Italia fino a domani, quando volerà negli USA.

Al centro dell’aula del Consiglio è stata deposta la bara del dirigente, ricoperta da un letto di garofani e da tre oggetti che, in un certo senso, possono racchiudere l’intera vita di Joe: la maglia donata dalla prima squadra e il ritratto consegnato alla famiglia dalla Curva Fiesole mercoledi oltre alla bandiera del Vespa Club Pozzallo in memoria della passione per le due ruote di Barone, in particolare per una 50 Special che gli aveva donato una cugina nell’estate del 1980 per spostarsi da Pozzallo a Licata (dove Barone avrebbe conosciuto la moglie.

Oltre alla famiglia hanno raggiunto la Sicilia anche membri della Fiorentina. Tra tutti Burdisso, Ottaviani, Angeloni e Nicolini. Il tutto nella celebrazione e della messa di suffragio della chiesa. Lo scrive La Nazione.

