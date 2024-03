Beltran show con l’Argentina Under 23, il calciatore della Fiorentina ha firmato una doppietta

Lucas Beltran, come il suo connazionale Nico Gonzalez, è stato convocato dall’Argentina, anche se il primo dall’Under 23. Questa notte l’attaccante della Fiorentina è sceso in campo contro il Messico con la sua U23, ed ha così segnato una doppietta decisiva al termine del risultato (4-2). Due gol dentro l’area di rigore per l’argentino che sta facendo sempre meglio anche con la maglia viola.

