28 mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Juventus, 1 milione e 105 mila euro l'incasso totale
Poco meno del sold-out quest'oggi allo stadio Franchi di Firenze per Fiorentina-Juventus considerata la capienza ridotta al 75%
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 22:30
La Fiorentina ha reso noto il numero totale dei tifosi presenti allo stadio Franchi per Fiorentina-Juventus, precisamente ci sono stati 28.039 spettatori con un incasso totale di 1.105.720,00 euro. Si tratta del miglior incasso stagionale per la società viola
LO STRISCIONE DELLA CURVA FIESOLE DI RISPOSTA ALLA JUVENTUS
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