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28 mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Juventus, 1 milione e 105 mila euro l'incasso totale

Poco meno del sold-out quest'oggi allo stadio Franchi di Firenze per Fiorentina-Juventus considerata la capienza ridotta al 75%

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 22:30
28 mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Juventus, 1 milione e 105 mila euro l'incasso totale - Tifosi della Fiorentina
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La Fiorentina ha reso noto il numero totale dei tifosi presenti allo stadio Franchi per Fiorentina-Juventus, precisamente ci sono stati 28.039 spettatori con un incasso totale di 1.105.720,00 euro. Si tratta del miglior incasso stagionale per la società viola

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