Dodò ha da pochi minuti pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per ringraziare i tifosi della Fiorentina accorsi in massa per l’allenamento a porte aperte al Viola Park di oggi pomeriggio. Queste le sue parole: “Con il vostro sostegno la Fiorentina sarà sempre forte”.

