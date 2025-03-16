Gudmundsson: "Sono motivato e voglio continuare a giocare bene. Il nostro obiettivo è l'Europa"

Albert Gudmundsson è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus. Queste le parole del numero 10 della Fiorentina:"Vogliamo continuare a giocare come abbiamo fatto questa sett...

Albert Gudmundsson è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus. Queste le parole del numero 10 della Fiorentina:

"Vogliamo continuare a giocare come abbiamo fatto questa settimana, quando siamo riusciti a ottenere due vittorie in pochi giorni. In casa siamo molto forti, anche grazie al sostegno dei nostri tifosi. La settimana è stata impegnativa a causa delle tre partite, ma sono molto motivato a mantenere la forma e a continuare a giocare bene.

Il nostro obiettivo è rimanere nelle posizioni che ci permettono di accedere alle competizioni europee, e siamo in una buona posizione per farlo, con tutto nelle nostre mani. Vogliamo anche andare avanti in Conference League, un traguardo che è sempre stato parte dei piani del club. Come ho detto, voglio continuare su questa strada.

Per quanto riguarda la prima parte di stagione, come ogni giocatore, vorrei essere sempre in grado di esprimere al meglio le mie qualità. Ho avuto delle difficoltà a giocare 90 minuti di fila e avevo bisogno di tornare ai livelli fisici dello scorso anno per rendere al massimo. Non è sempre possibile essere al top, ma oggi è una giornata positiva per la Fiorentina. Vogliamo sempre giocare così, anche se a volte non è facile. Fortunatamente, oggi ci siamo riusciti.

Per quanto riguarda la mia intesa con Kean, abbiamo una buona connessione, sia dentro che fuori dal campo. In generale, ho un ottimo rapporto con tutti."