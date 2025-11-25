25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”

Redazione

25 Novembre · 19:12

Aggiornamento: 25 Novembre 2025 · 19:13

ACF FiorentinaFiorentina-JuventuspedullàPioliVanoli

Il noto esperto di mercato ha detto la sua sulla gara di sabato tra Fiorentina e Juventus giocatasi al Franchi

Sul proprio canale YouTube ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale ha commentato la gara tra Fiorentina e Juventus: “La Fiorentina di Vanoli ottiene il secondo pareggio consecutivo che oggi non serve. Il calendario non è semplice, ma si è visto un po’ di cuore, un po’ di reazione, insomma, si è vista  la mano di Vanoli.

Si è capito che è andato via Pioli, ed è arrivato Vanoli, e che qualcosa di diverso c’è. La Fiorentina deve togliersi da una situazione di classifica folle, pazzesca, e serve che vinca, perché coi pareggi si va da poche parti”.

