Comunicato dei tifosi juventini: "In trasferta a Firenze non ci saremo perchè non ci meritate!"

Con un comunicato di protesta, la tifoseria storica della Juventus: I Drughi bianconeri, hanno annunciato la loro assenza nella delicata sfida contro la Fiorentina, in programma domenica sera all'Arte...

Con un comunicato di protesta, la tifoseria storica della Juventus: I Drughi bianconeri, hanno annunciato la loro assenza nella delicata sfida contro la Fiorentina, in programma domenica sera all'Artemio Franchi alle 18:00. Questo il comunicato della tifoseria bianconera: "In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perchè NON CI MERITATE!. Non ci sono più parole per descrivere questo scempio... Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi."