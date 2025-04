Governo: “Addio partite a rischio la sera.” Tra le probabili in black list anche Fiorentina-Juventus

Il Viminale ha preso una decisione clamorosa dopo gli avvenimenti di Lazio-Roma che hanno portato all’arresto di 7 persone e il ferimento di 24 agenti. La notizia la riporta La Gazzetta dello Sport. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato due provvedimenti: uno attuale, e uno per il futuro: “Divieto di trasferta per i prossimi tre impegni fuori casa sia per i tifosi della Roma, che della Lazio. La novità clamorosa è per l’anno prossimo, perchè il Viminale ha annunciato alla FIGC che non sarà più consentito giocare partite ad alto rischio.”

“Tolto il derby di Roma per ora non c’è una black list di partite considerate a rischio. Per adesso pensiamo alle sfide tra romane e Napoli, Roma-Inter, Roma-Atalanta, Inter-Napoli, Napoli-Atalanta, il derby di Torino e le partite tra Juventus e Fiorentina. Il derby di Milano non è da considerare data la pace tra gli ultras.”