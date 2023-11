Orlando: ” Beltran è in forma e contro la Juve deve giocare”

L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita tra i Viola e la Juventus:

“Beltran deve giocare, due gol in coppa e poi a Roma con la Lazio il primo tempo ha fatto molto bene. La Fiorentina è arrabbiata per i due ko di fila con Empoli e Lazio, penso che chi è in forma deve giocare in questa partita. Devi dare continuità agli attaccanti. Per me la Juve rischia tanto, per l’ambiente, perché la Fiorentina è arrabbiata e la squadra c’è. La Juve farà tanta fatica. La Fiorentina ma partire dal basso e partirà con Arthur, quindi la Juve gli metterà addosso un uomo. Il brasiliano con la Juve non è riuscito ad esprimersi ma a Firenze sta facendo molto bene“.

