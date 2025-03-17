L'ira di Briatore dopo il KO Juve: "Abbiamo comprato bidoni come Nico Gonzalez. Soldi buttati via"

L'imprenditore e tifoso bianconero, Flavio Briatore, ha parlato della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, soffermandosi anche sull'acquisto di Nico Gonzalez. Queste le...

L'imprenditore e tifoso bianconero, Flavio Briatore, ha parlato della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, soffermandosi anche sull'acquisto di Nico Gonzalez. Queste le sue parole su Instagram:

"La Juve è andata a Firenze, 3-0 Fiorentina. Non c'è più senso di appartenenza di questi giocatori alla Juve. La nuova dirigenza in 12 mesi ha distrutto la Vecchia Signora. Hanno comprato giocatori flop e vedevo degli articoli, nei quali Giuntoli dice che la Champions è possibile e avanti con Motta. Abbiamo comprato bidoni, come Douglas Luiz e Nico Gonzalez, buttando via dei soldi. Non so se la proprietà interviene, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere. Ci siamo sbagliati sull'allenatore e dobbiamo cambiarlo. Ci siamo sbagliati sul direttore e dobbiamo fare lo stesso. Non c'è più senso della Juve, dello spirito Juve, non abbiamo avuto reazione, giocando come se fossimo all'oratorio."