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Sabatini: “Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari”

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Sabatini: “Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari”

Redazione

10 Aprile · 13:59

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 13:59

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Il giornalista è intervenuto per parlare di Fiorentina dopo l'andata dei quarti di Conference contro il Crystal Palace

Sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato le due gare delle italiane in Europa ieri sera tra cui la Fiorentina: “Ieri a Londra non c’è stata partita perché loro sono stati superiori, la Fiorentina non c’è stata e hanno dominato, possiamo salvare solo i primi 10 minuti dove Fagioli ci ha fatto credere che avrebbe retto quel ritmo, invece pure lui è stato travolto. Non hanno nemmeno faticato perché ora come ora lo scontro con le squadre inglesi è imbarazzante e anche il Bologna ne è la prova. Vanno il doppio di noi a livello fisico e atletico.” 

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