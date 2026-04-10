Sabatini: “Fagioli e la Fiorentina sono stati travolti, ieri è stato uno scontro davvero impari”

Sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato le due gare delle italiane in Europa ieri sera tra cui la Fiorentina: “Ieri a Londra non c’è stata partita perché loro sono stati superiori, la Fiorentina non c’è stata e hanno dominato, possiamo salvare solo i primi 10 minuti dove Fagioli ci ha fatto credere che avrebbe retto quel ritmo, invece pure lui è stato travolto. Non hanno nemmeno faticato perché ora come ora lo scontro con le squadre inglesi è imbarazzante e anche il Bologna ne è la prova. Vanno il doppio di noi a livello fisico e atletico.”