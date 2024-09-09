Sabatini: "Kean ha il motore del giocatore importante, ma ha bisogno di giocare. E alla Fiorentina lo farà"

Durante l'intervista concessa a Tuttosport, l'ex direttore - tra le altre - di Roma e Salernitana, Walter Sabatini, ha così parlato di Moise Kean, centravanti che ha ritrovato la Nazionale dopo i prim...

Durante l'intervista concessa a Tuttosport, l'ex direttore - tra le altre - di Roma e Salernitana, Walter Sabatini, ha così parlato di Moise Kean, centravanti che ha ritrovato la Nazionale dopo i primi mesi con la maglia della Fiorentina: "Kean a Firenze può tornare protagonista anche in chiave Nazionale? Ma certo. Però non è che può tornare: deve diventare, perché non si è ancora realizzato. Kean ha il motore del giocatore importante, ma ha bisogno del campo, di giocare. E la Fiorentina gli darà questa possibilità".

Sabatini: “Kean? Fiorentina lo ha pagato 13 milioni, ma se fa 20 gol lo rivende a 50 milioni”

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