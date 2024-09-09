Sabatini: "Kean? Fiorentina lo ha pagato 13 milioni, ma se fa 20 gol lo rivende a 50 milioni"

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini ha così parlato di Moise Kean, centravanti che ha riconquistato la Nazionale dopo i suoi primi mesi alla Fiorentina: "Tra Kean e Correa ci...

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini ha così parlato di Moise Kean, centravanti che ha riconquistato la Nazionale dopo i suoi primi mesi alla Fiorentina: "Tra Kean e Correa ci corre come mangiare e stare a guardare. Il centravanti della Fiorentina costa e fa gol. Lo hanno pagato 13 milioni di euro più bonus e se segna venti reti quest'anno lo rivendi a 50 milioni l’anno dopo”.

CRISCITIELLO: “COMMISSO DICE COSE SACROSANTE, MA IL PALAZZO È PIÙ FORTE DELLA GUERRA CHE COMBATTE DA SOLO”

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